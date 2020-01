Boniek: “Fonseca mi piace, perché è silenzioso e lavora bene”

Zbigniew Boniek, ex calciatore e presidente della Juventus e della Federazione polacca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio: “Tutti possono vincere con tutti, la Juve è una squadra forte, quadrata, viene a Roma per vincere la partita, non ci sono dubbi. Ma la Roma, e lo ha dimostrato anche contro la Fiorentina, quando gioca bene è molto difficile da fermare. In Italia tutti criticano gli allenatori, di Sarri posso dire poco perché sto molto in Polonia e sono più vicino alla realtà romana. C’è un allenatore che mi piace in Serie A, Fonseca, è silenzioso ma lavora molto bene. Ad inizio non credevo potesse lottare per la Champions, con il cambio di proprietà sarebbe un punto di partenza”.