Sconfitta beffarda a Ravenna per il Napoli femminile

Il Napoli femminile gioca bene a Ravenna, ma viene beffata nel finale con la rete delle padroni di casa con Cimatti. Le azzurre colgono un legno per tempo: Nencioni nella prima frazione e nella ripresa con Chatzinikolaou.

“Abbiamo creato tanto senza finalizzare in modo adeguato – spiega mister Marino -, ci è mancata la necessaria cattiveria per fare risultato pieno e per evitare la beffa finale. Pensavamo di poterla vincere tanto che nella ripresa con il 4-2-3-1 abbiamo sfiorato ripetutamente il gol del vantaggio ma la fortuna non ci ha assistito; ora dobbiamo metterci in fretta questo episodio alle spalle togliendoci però quel pizzico di presunzione che ci ha accompagnato di recente”.

Risultati e classifica: Ravenna-Napoli Femminile 1-0, Cesena-Chievo 1-1, Cittadella-Lazio 0-2, Novese-Perugia 1-2, Vittorio Veneto-Riozzese 0-0, Roma CF-San Marino 1-2.

San Marino 23, Napoli Femminile 21, Lazio 19, Riozzese 16, Ravenna 15, Vittorio Veneto 13, Cesena 11, Chievo 11, Cittadella 11, Novese 9, Roma CF 7, Perugia 5.

La Redazione