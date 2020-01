Agresti: “L’Atalanta può essere l’Ajax dello scorso anno in Europa”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento azzurro: “Ieri Gattuso non ha cambiato perché il Napoli sembrava aver preso in mano la gara. Come modulo Gattuso è tornato al 4-3-3 anche se con una impostazione diversa da Sarri, con Ancelotti il Napoli ha fatto bene in Champions. Le voci su Callejon ci sono essendo in scadenza, così come su Fabian Ruiz che interessa le grandi di Spagna, Real e Barcellona. La permanenza di Cristiano Ronaldo è legata alle sue motivazioni, dal punto di vista tecnico e del marketing è un simbolo sostituirlo significa andare su un profilo come Mbappè”.

Ha aggiunto: “Inter-Atalanta? Ieri si è dimostrato che in questo modo la Var non serve, c’era un chiaro ed evidente errore: se l’arbitro non vede un possibile intervento da rigore e rosso ed il Var non lo richiama c’è da alzare le mani e arrendersi, si sta cercando di cancellare la Var. L’Atalanta può essere l’Ajax dello scorso anno in Europa, penso possa andare avanti in Champions. In A credo possa tornare tra le prima 4, qualcosa in più è difficile. Non credo ad un problema fisico il calo nei secondi tempi per l’Inter ma magari ad un po’ di usura per i pochi cambi, ieri è venuto fuori il dinamismo dell’Atalanta”.