Pochesci: “La Juve sta invecchiando prenderei Tonali, su Allegri al Milan…”

L’allenatore Sandro Pochesci ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio a proposito della Juventus: “Gianluigi Donnarumma alla Juventus? Ce li ha i portieri e anche forti. Sono solo voci di mercato per cederlo ad altre società. Per i bianconeri non c’è necessità di un portiere. Centrocampo bianconero? Io prenderei subito Tonali. Farei una forzatura. Pjanic comincia a perdere colpi, lì ci vedrei un giocatore diverso, molto più vicino all’idea che ha Sarri. Ha fisico e inserimenti. L’Inter ha fatto dei colpi con giovani italiani, così come la Roma. La Juve sta invecchiando e deve prendere giocatori forti italiani. Si guarda troppo all’obiettivo immediato. Massimiliano Allegri torna al Milan? Non ci credo, è il passato. Ha fatto quello che doveva fare, non c’era un grande feeling con il presidente. Non credo possa fare questo passo indietro”.