TV LUNA – Niente Olimpico per Demme e Lobotka

Il Napoli oggi affronterà la Lazio, fischio d’inizio alle ore 18,00 e non mancano i problemi di formazione in vista della sfida contro l’undici di Simone Inzaghi. Il collega di Tv Luna Carlo Alvino aggiorna su twitter sulla squadra di Gattuso. “Nessun “tifoso” in più per il Napoli all’Olimpico. Non ci saranno Demme e Lobotka che al momento non sono ancora ufficialmente giocatori azzurri. E nessuna sorpresa in serbo per la formazione che sarà la stessa di lunedì solo con Ospina in porta”.

La Redazione