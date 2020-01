Numerose richieste dalla A, ma Luperto diventa incedibile

Non c’è filtro a centrocampo e la difesa ne risente. Infatti, sul mercato il Napoli ha “rattoppato” la mediana. Ma nel reparto arretrato la situazione resta comunque complessa, anche perchè le condizioni fisiche degli interpreti non sono certo delle migliori. Sarà anche per questo, ma non solo, che Sebastiano Luperto non si muove. Il giovane difensore classe ’96 è stato praticamente bloccato dal club azzurro, nonostante le numerose richieste da diversi club di serie A. Stando a quanto si legge sulle pagine de “Il Corriere del Mezzogiorno”, gli azzurri hanno detto no a Bologna, Fiorentina, Sampdoria e Genoa. Luperto resta un’alternativa valida nonostante l’ennesima esclusione. Anche quest’oggi, infatti, Gattuso pare possa preferirgli Di Lorenzo nel ruolo di centrale, con Hysaj sulla corsia di destra.