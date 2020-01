Younes sempre più “lontano”: problemi con Gattuso

Il rapporto di Amin Younes con Napoli, in realtà, non è mai decollato. Dalla fuga all’ infortunio, alle tribune con Ancelotti. Adesso, anche con mister Gattuso, non pare che le cose siano migliorate, anzi. Come si legge su gonfialarete.com, i rapporti sono divenuti “tesi”. L’episodio risale alla ripresa di martedì, dopo la gara con l’Inter. Gattuso, a Castelvolturno, stava discutendo della gara precedente, per meglio dire, si stava confrontando con il gruppo. Colloqui e riflessioni con Insigne e con Meret, protagonista in negativo nella serata dell’ Epifania. Nell’ambito del confronto citato, all’allenatore del Napoli non è piaciuto un atteggiamento avuto a un certo punto dallo stesso Amin Younes. Da qui, ne è nata una discussione. Persone vicine al calciatore confermano che tra i due non ci sia sintonia. Ufficialmente il tedesco adesso non risulta nella lista dei convocati per febbre, e sicuramente sarà così, ma sembra proprio che il suo futuro, anche per il poco spazio a disposizione, si profila lontano da Napoli. Interesse per lui in Bundesliga, con Werder Brema in testa. Ma il giocatore piace anche in serie A: Sampdoria, Fiorentina e Atalanta.