Rangnick: “Demme è uno dei migliori centrocampisti della Bundesliga”

L’ex allenatore e direttore sportivo del Lipsia e attuale Head of International relations and scouting del gruppo RedBull, Ralf Rangnick, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Demme giocatore giusto per Gattuso? Non saprei, non conosco la filosofia di gioco che Gattuso vuole imprimere al suo Napoli, ma potrei dire molte cose su Diego Demme. Lo acquistai dal Padeborn, quando eravamo ancora in terza serie e da allora è sempre stato un titolare ed un elemento fondamentale per la nostra squadra. Per me, in una squadra che propone un calcio verticale, come quello del Lipsia o quello del Liverpool, è il perfetto numero sei o il perfetto numero otto. Può giocare in due posizioni: come regista difensivo, quasi come un quarterback, e come mezzala, giocando tra le due aree e coprendo tanto spazio. E’ stato uno dei migliori dei centrocampisti del Lipsia degli ultimi anni, ha una mentalità impressionante, è stato un leader straordinario in campo e nello spogliatoio, nonché uno dei calciatori più amati dalla piazza. Rimpiazzarlo sarà un problema, soprattutto per la mentalità che porta via con sé Diego. Tuttavia, suo padre è italiano ed un grande tifoso del Napoli, e come sapete lo ha chiamato Diego in onore di Diego Armando Maradona. Per lui, tutto questo è un sogno che diventa realtà. Non posso che congratularmi con il Napoli per aver preso uno come Demme, si sono assicurati uno dei migliori centrocampisti della Bundesliga”.