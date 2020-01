Hugo Maradona: “Il mercato del Napoli? Prenderei un difensore alla Koulibaly”

Giovedì sera a Tv Luna, nel corso della trasmissione “Globuli Azzurri” condotto da Samuele Ciambriello è intervenuto Hugo Maradona, fratello del “Pibe De Oro” Diego. “La situazione del Napoli non è delle più semplice per ritrovarsi, con l’arrivo di Gattuso al momento sembra esserci la normalità, anche se sta da poco tempo. Percepisco, anche se dall’esterno che c’è ancora delle ruggini tra il club e i giocatori, il tutto hanno condizionato tatticamente la squadra. Il mister però ha grinta e farà bene a Napoli. Il mercato di Gennaio? Si investono tanti soldi per tappare le falle della sessione estiva. Bene che siano arrivati i due centrocampisti, ma se fossi nel club prenderei un altro centrale alla Koulibaly. Su Callejon e Mertens cercherei di tenerli con i rinnovi, anche se il Napoli in attacco ha ottimi calciatori. Infine ho fiducia in Gattuso, ci sono i mezzi per centrare l’Europa League, ma non sarà semplice”.

La Redazione