Rai – Di Gennaro: “Il Napoli di quest’anno ha perso la voglia di divertirsi”

Ad Antonio Di Gennaro – opinionista Rai, seconda voce della Nazionale, a metà anni ’80, intervistato dal CdS, “dieci” di fosforo e geometrie nel Verona di Bagnoli che vinse lo scudetto più imprevedibile nella storia del calcio italiano – abbiamo chiesto di inquadrare il week end che può ribaltare la corsa scudetto.

Di Gennaro, quanto è aperto questo campionato? «Molto, è il più incerto da tanto tempo a questa parte. Inter e Juventus stanno viaggiando forte, ma questa Lazio mi impressiona: se vinci Coppa Italia e Supercoppa in pochi mesi allora sei pronto per lo scudetto».



Ci sono tre incroci decisivi. Si parte da Lazio-Napoli. «Per il Napoli è l’ultima spiaggia o quasi per sperare di rimettersi in corsa per una qualificazione all’Europa League. Ma mi sembra una squadra che ha perso voglia, sicurezza, divertimento. A livello mentale non si è più ripresa, forse è finito un ciclo. La Lazio è favorita, la vittoria di Brescia ha detto molto sullo spessore della squadra. E poi quest’anno ha capito come si battono le grandi».



Era il grande limite di Inzaghi. «E’ cresciuta la consapevolezza, ora c’è la convinzione che si può giocare per qualcosa di importante, credo che anche le “uscite” di Lotito siano state utili a stimolare il gruppo. Inzaghi è diventato bravissimo a gestire le partite. E può contare su giocatori di grandissimo spessore: Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa, Immobile: quanta qualità, non ci sono tante squadre in giro con una potenza di fuoco così variegata lì davanti».