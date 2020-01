Il Mattino – Lazio/Napoli: gli azzurri con la difesa a pezzi. Varate le due formazioni (Grafico)

Questa sera allo stadio Olimpico, con fischio d’inizio alle ore 18,00, il Napoli cercherà punti, anche se in piena emergenza contro la Lazio di Simone Inzaghi. Il tecnico degli azzurri Gattuso, come riporta il Corriere dello Sport, dovrà fare a meno di Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly e Mertens, ma si aggiungono anche Meret e l’influenzato Younes. In difesa quindi confermata la coppia Manolas-Di Lorenzo, mentre a centrocampo ancora Fabiab Ruiz nel ruolo di regista. Infine Callejon, Milik e Insigne. Per i biancocelesti si cercherà di recuperare Correa per la panchina, mentre recuperano Lulic e Jony.