MERCATO – Tsimakis, favorito per il dopo-Ghoulam

Ora il Napoli per completare al meglio il mercato di riparazione, dovrà cercare anche un terzino sinistro, per non lasciare solo Mario Rui. Ormai Ghoulam a livello fisico non ha più recuperato, dalla doppia operazione e la società di De Laurentiis gli ha consigliato di cercare fortuna altrove. In queste settimane, secondo le pagine del CdS, piaceva ai club della Ligue 1, ma Jorge Mendes non ha trovato risposte positive. Comunque con o senza il terzino sinistro, il club partenopeo si sta già muovendo ed avrebbe trovato in Tsimakis il sostituto. Il laterale greco dell’Olimpiakos piace per due motivi, l’età e il prezzo, adatti per il progetto del Napoli. Ormai sembra sfumare Rodriguez, in procinto di andare al Fenerbache.

La Redazione