Lobotka, prima visite, poi firma e infine allenamento a Castel Volturno

Il Napoli alla fine ha coronato il sogno dell’acquisto di Stanislav Lobotka, dopo un corteggiamento che è durato due anni, ma alla fine il lungo insistere è stato determinante. Ieri verso l’ora di pranzo il Celta Vigo ha accettato la dilazione di pagamento proposto dal club azzurro, ma l’accordo c’era da un paio di giorni. Con il calciatore invece c’era da un paio di settimane. Questa mattina Lobotka sarà a Villa Stuart per le visite mediche, poi la firma nella sede della Filmauro e infine andrà a Castel Volturno per il primo allenamento. Come riporta il CdS lo slovacco era il calciatore che serviva a Gattuso, forte sul piano fisico, grintoso e bravo anche negli inserimenti. Con Demme, dove manca solo l’annuncio, si è completata la linea mediana e si farà il famoso gioco delle coppie che vuole il tecnico del Napoli nella linea mediana. Alla fine il matrimonio in azzurro per Lobotka si farà.

La Redazione