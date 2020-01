Pedullà: “Il mercato del Napoli non è finito, ci saranno altri arrivi”

Negli studi di Sportitalia si parla anche del mercato del Napoli, con l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Il Napoli con Lobotka e Demme ha chiuso due operazioni importanti, con questi due rinforzi a centrocampo Gattuso avrà un centrocampo con più uomini. Credo che il mercato del club azzurro non è finito. Credo che ci saranno altri arrivi. Si cerca anche un terzino sinistro, Ghoulam ormai non è più quello di un tempo, per la fascia sinistra piace Leonardo Koutris”. Pedullà ha aggiunto: “Luperto è stato dichiarato incedibile, piace al Genoa. Mentre per Lorenzo Tonelli il Napoli ha chiesto un indennizzo alla Sampdoria, al difensore ci sta pensando anche la Spal. Il mercato del Napoli è da seguire con attenzione, ci potrebbero essere delle sorprese”, ha riferito il noto giornalista in merito alle possibili mosse di mercato del Napoli. Le parole di Pedullà, fanno presagire che il Napoli si muoverà ancora sul mercato e farà altri colpi per completare la rosa a Gattuso.