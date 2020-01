S. Inzaghi: “Per sfatare il tabù Napoli volevo lo stadio pieno”

Ieri pomeriggio in conferenza stampa a Formello è intervenuto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi sul momento della squadra in vista della sfida contro gli azzurri. “Il Napoli? I tabù sono fatti per essere sfatati e puntiamo al risultato massimo per confermarci al terzo posto. Loro in questo momento sono una squadra ferita, ma se si guarda agli anni scorsi hanno ottenuto 91 e 79 punti, perciò hanno qualità in tutti i reparti e dovremo stare attenti. Sulla situazione infortunati, stringeranno i denti Lulic, Cataldi e Jony, mentre solo oggi deciderò per Correa se portarlo in panchina oppure farne a meno. Mi aspettavo uno stadio pieno per questa partita contro gli azzurri, probabilmente giocare di sabato non è un vantaggio, visto che è una giornata lavorativa. Pensavo tuttavia che la vittoria in Supercoppa e la classifica potessero portare tanta gente allo stadio. I nostri tifosi sono fondamentali e contro il Napoli avremmo voluto vedere una cornice ben diversa”.

La Redazione