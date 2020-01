Arrivo a Villa Stuart del centrocampista Stanislav Lobotka

Dopo Diego Demme che nella giornata di giovedì aveva svolto le visite mediche a Villa Stuart, questa mattina è la volta di Stanislav Lobotka. Come riportano i colleghi di Tuttomercatoweb l’ex giocatore del Celta Vigo svolgerà le visite mediche, poi andrà alla sede della Filmauro per la firma del contratto. Non è da escludere che possa essere allo stadio Olimpico per la sfida contro la Lazio, oppure allenarsi a Castel Volturno. Lobotka risponde ad un tifoso per le visite mediche con un semplice “Grazie”.

