Il Roma – A. Sacco: “Il Napoli Primavera inizierà nel 2020 contro la Juventus”

FRATTAMAGGIORE – Oggi alle ore 13,00, presso lo stadio “P. Ianniello” di Frattamaggiore, il Napoli di Baronio affronterà la Juventus nel classico delle sfide Primavera. Lo scorso anno la sfida in terra campana finì 1-1 con il gol allo scadere di Palmieri. I bianconeri si riscattarono nel match di ritorno con il netto successo per 4-0, ma era una partita di fine stagione. La squadra di Zauli, dopo un inizio di stagione nelle ultime posizioni, ha recuperato fino all’attuale sesto posto, oltre che aver centrato gli ottavi di Youth League. Della rosa della Juventus diversi gli elementi da tenere d’occhio come: Fagioli, Portanova, Tongya e lo spagnolo Moreno. La fase difensiva è il tallone d’Achille dei bianconeri, non sempre sono impeccabili e se presi nelle ripartenze possono andare in affanno. Gli azzurrini dovranno giocare con la giusta intensità, sfruttare ogni occasione che gli avversari gli concederanno e saper colpire al momento giusto. La sfida con la Sampdoria è stata persa per poca lucidità in avanti e male in difesa. Questo andrà evitato per tornare a fare risultato e uscire dall’ultimo posto in classifica.

PARTITE PRIMAVERA

Genoa-Atalanta 0-3

Chievo Verona-Cagliari sabato ore 11,00

Fiorentina-Sampdoria sabato ore 11,00

Napoli-Juventus sabato ore 13,00

Torino-Sassuolo sabato ore 14,30

Roma-Pescara domenica ore 10,00

Inter-Empoli domenica ore 12,00

Bologna-Lazio domenica ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 40, Cagliari 28, Inter e Roma 23, Genoa e Juventus 21, Empoli 17, Torino e Lazio 16, Bologna e Sampdoria 15, Fiorentina 14, Sassuolo 13, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9

Alessandro Sacco