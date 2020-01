Presentato al Conservatorio di Napoli il nuovo progetto “Live – Performing & Arts”

Le parole di Valerio Granato – “Oggi (Ieri ndr) al Conservatorio di San Pietro a Majella si è tenuta la conferenza stampa per annunciare la nascita di uno dei nostri progetti più ambiziosi!

“Live – Performing & Arts – Magazine di Musica e Cultura” una rivista crossmediale che declina la cultura in tutte le sue manifestazioni in un modo nuovo dando visibilità agli operatori del settore ma anche alle nuove proposte, coinvolgendo il pubblico “esperto” ma soprattutto divulgando le arti al grande pubblico.

Vorremmo ringraziarvi tutti per il grande interesse manifestato e invitarvi a visitare la pagina FB della rivista per le prossime novità!”

Le congratulazioni del napolionline a Valerio Granato ed il suo staff