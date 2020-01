Pellegrini:”Napoli squadra simpatica,ma non mi aspettavo questo cammino”

Su Radio Punto Nuovo è intervenuto Ernesto Pellegrini, ex presidente Inter:

“Conte è seguito molto bene dalla squadra, i particolari nel calcio tante volte ti portano fuori strada, ma spero non sarà così per l’Inter. Battaglia a due con la Juve? L’Inter ha i ritmi giusti, squadra molto compatta, unita, desiderosa di fare sempre risultati dall’inizio del campionato. Ho avuto il piacere di conoscere e parlare per pochi secondi con Conte, che è molto determinato e deciso. Noi tutti interisti ci auguriamo che si possa arrivare fino in fondo, poi la Juventus sulla carta ha sicuramente giocatori qualitativamente superiori, sugli 11 però l’Inter può competere benissimo e ci sono i presupposti per farcela. Napoli così poco competitivo? Non me lo aspettavo, mi ha sorpreso negativamente. Napoli squadra simpatica, ma non ho ben capito i rapporti piuttosto tesi tra squadra, allenatore e presidente. Quello che c’è sotto ha portato a vedere un Napoli che non è il solito Napoli a cui siamo abituati, è stata una sorpresa in negativo. C’è la possibilità di rifarsi con Gattuso, ma ormai il campionato è compromesso, bisogna lottare almeno per un posto nei primi quattro. Matthäus il più forte della mia presidenza? Sicuramente, ma sono legato a tutti i calciatori dell’Inter. Lukaku-Lautaro mi ricordano Diaz-Serena dello scudetto. Quella squadra meritava di più, potevamo vincere qualcosa in più”.