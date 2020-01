Numeri impietosi e differenze che “aprono” il campionato

Difficilmente mentono, i numeri. E raccontano i fatti. Forse in maniera fredda, certo, ma vera. E in un anno, quello azzurro, i numeri sono cambiati. Si potrebbe dire, stravolti. Un anno fa, dopo 18 giornate, la classifica era questa: Juventus 50 punti, Napoli 41, Inter 36, Lazio 31, Sampdoria 29, Milan 28, Roma 27, Torino 26, Atalanta e Fiorentina 25. Quest’anno, ricordando che la Lazio ha una partita da recuperare all’Olimpico contro il Verona, la classifica è la seguente: Juventus e Inter 45 punti, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma 25, Napoli e Torino 24. Vediamo la differenza di punti fra i due campionati delle squadre che si sfideranno in questa giornata: Roma +8 e Juventus -5, Inter +9 e Atalanta +9, Lazio +8 (potrebbe diventare +9, +11 o restare così) e Napoli -17. Campionato “nuovo” per merito dell’Inter e per demerito del Napoli che è franato e per le incredibili impennate di Lazio, Atalanta e Roma. Queste tre outsider fra oggi e domani potrebbero dare un altro violento scossone al campionato e spalancare la lotta scudetto…

