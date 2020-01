Il Napoli ha ripreso questa mattina a Castel Volturno gli allenamenti in vista della sfida di sabato alle ore 18,00 contro la Lazio. Si è iniziato con il lavoro di attivazione, successivamente lavoro atletico finalizzato alla velocità. Si è andato avanti con possesso palla, oltre alla seduta tecnico-tattica, infine partitella a campo ridotto. Terapie e lavoro differenziato per Koulibaly, terapie solo per Ghoulam. Domani seduta pomeridiana e partenza per Roma.

La Redazione