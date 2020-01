In attesa di Lobotka, Giuntoli sonda un’altra pista senza clausola

Si tratta e ci si tutela, in casa Napoli. La falla maggiore è a centrocampo e si deve intervenire. Il club azzurro, tramite Giuntoli, aspetta il sì del Celta per Lobotka, ma non sta fermo a guardare. Ha fatto un primo passaggio formale con il Fulham per Jean Michaël Seri. Il Napoli a fronte di una valutazione di circa 18 milioni del club inglese, ha chiesto Seri in prestito con diritto e non obbligo di riscatto. Il club azzurro, al momento, sarebbe pronto solo ad un prestito oneroso per avere il giocatore che al momento è in forza al Galtasaray. La situazione, per un eventuale approdo di Seri in magli azzurra, è ulteriormente complicata dalla presenza del Lione che ha già presentato un’offerta per acquistare immediatamente il cartellino del calciatore.

Fonte Radio Punto Nuovo