ESCLUSIVA R.N.V. – A. Piccolo: “Il calcio del futuro è tinto di rosa”

Martedì sera a Radio Nuovo Vomero, nel corso del programma “Calcio Sprint”, condotto da Pino e Alessandro Sacco, è intervenuto il presidente della scuola calcio Arci Scampia Antonio Piccolo. “L’inizio di stagione della scuola calcio è molto positivo, dai più piccoli fino alle categorie maggiori, i risultati sono stati positivi e questo aspetto ci inorgoglisce. Il calcio femminile? Il futuro è sicuramente loro, sono la base per ripartire e le Under 15 si stanno comportando molto bene. Da Izzo fino a Letizia, passando per Mandragora, sono l’orgoglio della nostra città e sono contento del loro rendimento. Armando (Izzo), ormai è una certezza e la partita contro Dzeko lo testimonia. Sul Napoli dico che si sono ben comportati con l’Inter, però si denota che non è un’annata felice, quasi soffrono all’interno, gli errori con i nerazzurri sono la conferma di una stagione particolare”.

La Redazione