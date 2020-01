Quilon in Italia – Prima a Milano per Pepe e poi, chissà, Callejon

Fino a qualche anno fa, quando arrivava in Italia, si sapeva che si sarebbe diretto a Napoli per parlare degli “spagnoli”. Adesso Manuel Garcia Quilon è in Italia per definire il trasferimento di Pepe Reina dal Milan all’Aston Villa. Il procuratore, però, trovandosi nel Bel Paese, potrebbe “scendere” anche più a sud ed approfittare del suo viaggio per incontrare il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e fare il punto della situazione su Josè Maria Callejon in scadenza di contratto a giugno. La notizia è riportata sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno.