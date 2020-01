Koulibaly cederà alle lusinghe inglesi, si punterà sulla linea giovani

Nel pranzo di martedì dove c’erano Aurelio e il figlio Edo con mister Gennaro Gattuso, non si è parlato solo del momento della squadra, ma anche di mercato dove inevitabilmente si dovrà fare qualche cessione dolorosa. Una di queste sarà Kalidou Koulibaly, il difensore senegalese, secondo il Corriere dello Sport, questa volta verrà accontentato, cederà alle lusinghe inglesi, principalmente del Manchester United. In compenso si punterà sulla linea giovani, da Meret a Di Lorenzo, passando per Lozano, Manolas, Milik e Zielinski. Il capitano Lorenzo Insigne è comunque un elemento dove si cercherà di dargli maggiori responsabilità, mentre per Mertens e Callejon è un altro discorso legato ai contratti.

La Redazione