Il Napoli ha in pugno Rrahamani, attesa per Amrabat

Il Napoli come spesso accade, pensa al presente, ma con uno sguardo al futuro, dove la sinergia con l’Hellas Verona è crescente. Le pagine odierne del CdS, confermano delle due trattative per Rrahamani e Amrabat, con il primo praticamente preso, accordo su tutta la linea. Per il centrocampista marocchino invece c’è ancora distanza sulla durata del contratto, con l’Inter come minaccia. Il suo dinamismo sarebbe utile alla causa azzurra, ma come per il difensore kosovaro, si chiuderebbe per Giugno. Per Kumbulla i nerazzurri avrebbero un leggero vantaggio sulla società di De Laurentiis.

La Redazione