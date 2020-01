Progetti a pranzo, con pieni poteri a Edo De Laurentiis

La sconfitta contro l’Inter e gli ultimi 4 mesi non possono offuscare i 10 anni da protagonista del calcio Napoli, però è evidente che si deve trovare un punto di svolta per tornare ad emergere. Come riporta il Corriere dello Sport, martedì si è svolto il pranzo dove hanno partecipato Aurelio De Laurentiis, il figlio Edo e il tecnico Gennaro Gattuso. Il presidente già guarda al futuro, dove vuole cambiare pagina, annotando mentalmente quello che si dovrà fare, prima di partire per Los Angeles. In questo pranzo sono stati conferiti pieni poteri a Edo De Laurentiis, più responsabilità, poi c’è di riflesso il mercato dove si guarda al presente, ma soprattutto al futuro. Nel frattempo c’è il campo dove tra girone di ritorno, la Coppa Italia e il Barcellona, non si vuole lasciare nulla al caso.

La Redazione