MERCATO – Volata Lobotka-Seri per il secondo acquisto

Il Napoli non lascia anzi raddoppia sul mercato per quanto riguarda il ruolo del centrocampista, per il famoso gioco delle coppie. Dopo Diego Demme, dove mancano solo gli ultimi dettagli, si pensa al secondo mediano. Le pagine odierne del Corriere dello Sport, parlano di un riavvicinamento per Stanislav Lobotka, il Celta Vigo avrebbe trovato il suo sostituto in Gustavo Rodriguez, dove accetterebbero anche la formula di 21 milioni +bonus. Stavolta dovrebbe essere la volta buona, il giocatore slovacco ha già l’intesa con la società partenopea, ma in caso di muro contro muro, c’è l’alternativa in Seri del Galatasaray, quindi tutto potrebbe chiudersi nei prossimi giorni o nelle prossime ore.

La Redazione