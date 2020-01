Gli occhi puntati su Meret, approcci col suo procuratore! Per il Napoli non c’è prezzo

Gli occhi di diversi club nazionali e non puntati incessantemente sulle sue mani, qualche approccio c’è stato (destinatario il procuratore) ma al momento non c’è prezzo che tenga e, probabilmente, non ci sarà nemmeno in futuro. Nulla di campato in aria, se poi lo elogia il Pau Lopez giallorosso, non l’ultimo arrivato: «Non lo conoscevo, m’ha molto impressionato»; se per lui continua a spendere parole importanti il conterraneo Dino Zoff, leggenda fra i pali, ed a sua volta numero uno azzurro mezzo secolo fa: «Ha fatto un errore che non può compromettere assolutamente la validità d’un portiere con un grande futuro». E se lo dice lui… Fonte: CdS