Regalo di compleanno, per Gattuso arriva il corregionale Diego Demme

Il mercato del Napoli si sta sbloccando, soprattutto a centrocampo, con la mossa Diego Demme. E’ stata una trattativa lampo, chiusa in meno di 48 ore, navigando sotto traccia, senza ovviamente che nessuno ne sapesse nulla. Il centrocampista classe ’91 del Lipsia è stato acquistato per 12 milioni, ingaggio da 2 milioni a stagione, calabrese come Gattuso, giocatore forte sul piano della grinta e davanti alla difesa può dire la sua. Questa mattina sarà a Villa Stuart per le visite mediche e poi la firma. Il primo colpo di Gennaio è fatto ora arriverà il secondo e non è da escludere che nelle prossime ore ci sia un’accelerata per Lobotka.

La Redazione