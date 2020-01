Colonnese sulla difesa: “Con Sarri era più compatta. Manolas che delusione!”

Ai microfoni de Il Mattino l’ex difensore del Napoli Ciccio Colonnese è “interrogato” sulla didesa:

Mentalità , cattivo addestramento o altro?

«Con Sarri la linea si muoveva compatta, era abituata a certi automatismi che con il passar degli anni sono diventati perfetti. È chiaro che cambiando l’allenatore, doveva cambiare pure un certo modo di disporre la fase difensiva. Prima si usciva palla al piede dall’area, con eleganza e palleggio e si creava gioco. Ora non c’è più questa predisposizione a costruire da dietro, i difensori pensino a fare i difensori e basta».

Gattuso dice che il Napoli è portato a costruire gioco.

«È un concetto sbagliato secondo me, la squadra deve diventare più umile. Prima c’era Albiol che dava palla a Jorginho, ok? Adesso da chi dovrebbe iniziare la manovra? Da Manolas, forse?».

Il greco è una delle grandi delusioni della stagione?

«Non dimostra di valere la cifra per la quale è stato pagato. Ma quante reti sono state già subite per colpa sua? L’errore su Lautaro è una cosa che non sta in cielo nè in terra. E sul primo gol di Lukaku perché corre all’indietro e non esce a fare fallo sul belga?»Fonte: Il Mattino