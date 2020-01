Coppa Italia ottavi,Torino-Genoa:Ai rigori passa il Toro!

Il Torino prova ad insidiare subito la difesa avversaria, ma i difensori sono bravi a respingere.Il Genoa risponde portandosi in vantaggio con Favilli che riceve la palla in area e supera il portiere.Poco dopo sempre Favilli spreca una buona occasione sotto porta.Il Torino trova il pari con De Silvestri,servito da Berenguer, che mette la palla all’angolino.Ardila prova riportare avanti il Genoa superando la difesa avversaria ma Sirigu con un grande intervento nega il gol.Nella ripresa Favilli impegna Sirigu con un tiro mirato alla sinistra,ma il portiere spazza in angolo.Ancora Favilli pericoloso,stavolta con un colpo di testa ,ma la palla esce fuori di poco .I granata ci provano con Belotti che di testa impegna Radu il quale con un super intervento spazza in angolo.Nel finale occasione per il Torino con Bonifazi che ci prova dal limite, ma Radu blocca sicuro.Si va ai supplementari.Gli uomini di Mazzarri ancora pericolosi.Bremer di testa manda il pallone all’angolino ma il numero uno rossoblu riesce a respingere.Belotti cerca il gol su punizione ma ancora Radu ,attento nega il gol.Per il Genoa è sempre Favilli ad insidiare la difesa avversaria.Di testa manda la palla fuori a lato.Si andrà ai rigori.

Torino: Belotti(gol),Millico(gol),Rincon(gol),Ola Aina(gol),Berenguer(gol)

Genoa: Destro(gol),Favilli(gol),Cassata(gol),Radovanovic(parato)

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Bonifazi (102′ Nkoulou), Bremer, Djidji; De Silvestri (82′ Ola Aina), Meité, Lukic (77′ Rincon), Laxalt; Berenguer; Belotti, Zaza (91′ Millico). All. Mazzarri

GENOA (3-5-2): Radu; Goldaniga, Romero, Zapata C. (53′ El Yamiq); Ghiglione, Schöne (106′ Sturaro), Behrami (65′ Radovanovic), Cassata, Barreca; Agudelo (71′ Destro), Favilli. All. Nicola

Ammoniti: Romero (G), El Yamiq (G), Ola Aina (T)

Espulsi: Meité al 105+1′ per doppia ammonizione