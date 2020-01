Belotti,on.Lega:”Mi sembra assurdo diffidare uno che è seduto sulla balconata a far cantare la curva”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Daniele Belotti, onorevole Lega:

“Inter-Atalanta? Mi sembra che l’Atalanta stia viaggiando in maniera galattica, non ne darà 5 all’Inter come al Milan, ma almeno 2 sì. L’Atalanta non fa paura perché non ha il blasone, è provinciale, però ultimamente sta diventando una grandissima squadra. E’ da 61 anni che non si vedeva una squadra con queste prestazioni, lode eterna a Gasperini, al Papu e Ilicic. Caso curve a Napoli? L’ho seguito, ho fatto anche una trasmissione e ho dato la mia soldarietà ai ragazzi. Mi sembra assurdo diffidare uno che è seduto sulla balconata a far cantare la curva, a Napoli si sta esagerando. Se si vuole spegnere il tifo, il colore, lo si dica chiaramente. La violenza va condannata e combattuta, ma il tifo no, altrimenti stiamoci tutti a casa sul divano. Inter-Atalanta? 1-2. Papu e Ilicic al gol. Non sono scaramantico, vinciamo. Cori contro Lukaku? Assolutamente. Non ce ne sono mai stati. A Bergamo è stata sospesa la partita contro il Torino, a Parma in campo neutro, ma lì è stato un giocatore a far sospendere la partita perché ha sentito il coro di due persone: nessuno sapeva niente, infatti non c’è stata alcuna sanzione. Bisogna evitare degli eccessi di protagonisti. Su Balotelli non è il colore della pelle a renderlo simpatico o antipatico, ma il personaggio”.