Barberio,sindaco Scandale:”Per Demme Napoli è una seconda casa”

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Antonio Barberio, sindaco Scandale sul nuovo arrivo Demme:

“Vincenzo Demme, papà di Diego è mio coetaneo, abitava di fronte casa di mia sorella è tifosissimo del Napoli, il figlio si chiama Diego per Maradona. Venire al Napoli è il massimo della loro aspirazione, amano anche Gattuso. Sono contento per loro, Diego ci veniva spesso a Napoli. Diego risulta ai cittadini residenti all’estero a Scandale, come il padre. Noi abbiamo circa 1000 abitanti in Germania, una seconda casa per i cittadini di Scandale. Il padre è andato in Germania agli inizi degli anni ’80 a Hertford, dove vivono anche i miei parenti e dove ci sono tanti cittadini di Scandale. Il tedesco è la lingua più parlata a Scandale, dopo l’italiano. Diego parla in italiano, ma male e poco. A 7 anni veniva col padre qui, ma adesso non viene tanto tempo. Lo seguo da quando era in Serie C, tutta l’ascesa che ha fatto con la sua squadra, non seguo molto il calcio, ma so che ha fatto una bella carriera. E’ l’idolo di tutti i ragazzini che giocano qui a Scandale. Abbiamo una scuola calcio qui, che gioca in Prima Categoria, in testa alla classifica e speriamo di andare in Promozione. Verrò a guardare una partita del Napoli appena possibile e spero di salutare Diego e Gattuso. Appena sarà possibile vogliamo Diego e la sua famiglia a Scandale, li inviterò personalmente. Inter-Atalanta? Atalanta molto forte. Lazio-Napoli? Speriamo che il primo gol sia di Demme”.