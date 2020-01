Garlaschelli:”La Lazio può vincere lo scudetto? E’ una bella lotta”

Renzo Garlaschelli, ex Lazio, è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare della Lazio,prossimo avversario del Napoli:

“Lazio partita molto bene, sabato c’è il Napoli e non è una partita facile. Il Napoli contro l’Inter non ha giocato male, ha regalato 3 gol, ma è un risultato eccessivo. Garlaschelli o Correa, chi è più forte? Garlaschelli, ovvio. La Lazio può vincere lo scudetto? E’ una bella lotta, la Juve sta balbettando un po’, l’Inter non mi piace, ma sta giocando benino e la Lazio è lì. Ronaldo è partito un po’ così così, ma si è ripreso, Higuain e Dybala neanche a dirlo, è un ottimo attacco. Perché non sono arrivato in Nazionale? Ce n’erano di più bravi. Ho fatto l’Under 23 e non mi sembrava vero”.