Chiariello: “Juve e Inter sarà la sfida dei prossimi anni, il Napoli è fuori”

Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Avevo previsto con anticipo che Kjær non avrebbe mai più giocato con l’Atalanta dopo la follia su Llorente. Perfino Rizzoli ha detto che quello non era fallo, ma Kjær ha la valigia pronta perché Gasperini gli ha dato il benservito. C’è da dire che il Napoli sta tornando provincia dell’impero, si butta su Demme, Lobotka, buoni giocatori. Ma i veri calciatori che rilanciano la sfida ad alto livello, Tonali e Chiesa, non sono per noi. E’ sfida tra Inter e Juve e temo lo sarà per i prossimi anni. Il Milan va su Kjær, la Roma con il nuovo proprietario ha da macinare un po’ di tempo, poi c’è qualche vascello che ogni tanto si inserisce: la Lazio. Oggi la Gazzetta titola: “Scudetto, Tonali, Chiesa: tra Juve e Inter è duello infinito” e il Napoli è fuori”.