Napoli e Celta Vigo stanno limando gli ultimi dettagli per Lobotka

Il Napoli, dopo aver chiuso per Demme, cerca il secondo colpo. La trattativa col Celta Vigo per Lobotka è in dirittura d’arrivo. Il tira e molla va avanti da circa un paio id settimane ma adesso si parla solo dei dettagli. Dopo l’iniziale offerta da 20 milioni gli azzurri sarebbero saliti a 21 milioni più 5 di bonus, mentre i galiziani avrebbero individuato in Guido Rodriguez il sostituto di Lobotka. La società di Aurelio De Luarentiis propone, inoltre, un pagamento dilazionato ma i quattro anni richiesti dal Napoli non soddisfano gli spagnoli. Si lavora sulla formula di pagamento, ma l’accordo è vicinissimo.