Il centrocampo di Gattuso sta per abbracciare un vero gladiatore

UOMO TATTICO

Il Napoli con Demme cambia nella dimensione dell’equilibrio. Resistenza, agilità e proprio equilibrio sono le tre caratteristiche fondamentali di un calciatore che ha un’ottima capacità di giocare nel breve. Così si cercherà un’uscita più pulita, provando ad evitare le voragini in mediana. Demme è un calciatore senza punti di debolezza per un mediano. Perché se è vero che per segnare un gol nel campionato tedesco ci ha rimesso un dente, Gattuso ha trovato nel giocatore che tanto lo ammira, quell’uomo di lotta e di governo che può essere funzionale a quelli che sono i problemi evidenziati dall’allenatore azzurro.

Demme è uno abituato a giocare palla a terra, il Lipsia è una delle squadre che effettua il fra-seggio più stretto della Bundesliga. Giocando in questo modo, Demme guadagna falli, pur non tirandosi mai indietro: nella gara contro il Borussia dello scorso 17 dicembre, sono stati 12 i palloni recuperati da Demme, la mappa termica della sua partita certifica come si sia mosso su tutto il fronte mediano, occupando tutti i settori del campo davanti la linea di difesa. Fonte: Il Mattino