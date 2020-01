UFFICIALE – Promozione nei biglietti per le sfide contro Perugia e Fiorentina

Da domani alle ore 12,00 inizieranno la vendita dei biglietti per le partite contro il Perugia, valevole per la Coppa Italia e contro la Fiorentina. In vista della sfida contro gli umbri doppia promozione, compreso per gli abbonati. Ecco i prezzi delle due gare degli azzurri.

PREZZI

Napoli vs Perugia prezzi ordinari (per chi acquista solo questo evento)

Tribuna Posillipo € 14,00

Tribuna Nisida € 10,00

Tribuna Family € 8,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 7,00

Curve € 5,00.

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Napoli vs Perugia “promo ticket” e “promo abbonato”

Tariffa applicabile a coloro che acquisteranno contestualmente un biglietto per la gara di campionato Napoli vs Fiorentina e per gli abbonati della stagione 2019.20.

Tribuna Posillipo € 2,00

Tribuna Nisida € 2,00

Distinti € 2,00

Curve € 2,00.

Napoli vs Fiorentina prezzi ordinari

Tribuna Posillipo € 80,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family € 15,00 (adulto)/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 25,00.

