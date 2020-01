La difesa azzurra frana sotto i colpi della coppia LauKaku

L’Inter sfata il tabù San Paolo e si conferma in vetta con la Juve. Tabù che invece resta per il Napoli alla terza sconfitta casalinga consecutiva. Gli azzurri confermano tutti i limiti di questa stagione: la difesa frana ancora una volta (il problema principale), in attacco si concretizza poco e a centrocampo si avverte la mancanza del playmaker di ruolo con Fabian Ruiz ancora una volta deludente. E anche se si notano dei miglioramenti nella prestazione collettiva, per Gattuso ci sarà ancora tanto da lavorare: il match finisce con i cori delle curve contro De Laurentiis e i fischi alla squadra.

GLI ERRORI INDIVIDUALI

La condanna per il Napoli arriva dagli errori individuali, troppi e tutti decisivi sulle reti dell’Inter. La prima di Lukaku nasce per una palla persa a centrocampo, la seconda del belga per un’ingenuità di Meret, la terza di Martinez per uno sbaglio di Manolas. Regali in serie nel giorno della Befana e l’Inter ne approfitta con la sua super coppia di attacco. La prestazione a livello collettivo ha fatto registrare dei segnali di crescita tenendo conto del valore dell’avversario ma ancora una volta contro l’Inter sono emersi in maniera chiara le debolezze del reparto difensivo. Frana la coppia Manolas-Di Lorenzo, vanno in sofferenza Hysaj e Mario Rui e stavolta anche Meret entra nel festival degli errori. Il numero dei gol subiti sale ulteriormente ed è questo il difetto maggiore del Napoli di questa stagione. Fonte: Il Mattino