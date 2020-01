Ultime da Castel Volturno: A parte KK, Ghoulam salta la seduta

Il Napoli ha svolto una seduta mattutina d’allenamento al Centro Tecnico a Castel Volturno. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro l’Inter hanno svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa, sui campi 2 e 3, sono stati impegnati in torello e attivazione in avvio sessione. Successivamente seduta tecnico tattica ed esercitazioni finalizzate al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly. Ghoulam non si è allenato per uno stato influenzale.

Fonte: SSC Napoli