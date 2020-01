Quaranta milioni per non capire neppure di cosa stiamo parlando, ecco chi è Lozano

Sei mesi in naftalina per Lozano e se pure quando il Napoli è sotto per 3-1 Gattuso esita prima di inserirlo vuol dire che c’è qualche impaccio di troppo sia nella testa che nelle gambe di quello che doveva essere un crac e che invece non lo è. Tratto da Il Mattino