Tommy Mandato: “La Befana ci ha riportato un giocattolo rotto!”

L’avvocato Mandato sul suo profilo Twitter:

CARA BEFANA, NON VALE, CI HAI RIPORTATO UN GIOCATTOLO ….’ROTTO’ !!! ?⚽️?

L’impegno in campo c’è stato…… le Assenze che avevamo erano di notevole importanza…. abbiamo incontrato una Squadra in salute con due Bomber Veri li davanti…….

Tutte giustificazioni innegabili ed obiettive ma il Giocattolo si è Rotto da tempo e bisogna prenderne coscienza …..

Si è rotto perché per Alcuni la Testa non c’è più….. non c’è serenità… basta un intoppo per entrare in confusione …..il pallone ai piedi pesa 10/15 chili ….. non c’è più feeling con l’ambiente…. etc etc

Non sono pessimista per natura, ma bisogna sbrigarsi, bisogna muoversi …. in una situazione come questa, non serve guardare solo alla regolarità dei bilanci ma bisogna investire, comprare gente Nuova che arrivi libera nella Testa e soprattutto che non si senta fallita per il mancato centro degli obiettivi iniziali ….

E quindi non posso che rivolgermi a te, Caro AURIELETTO …..e’ il caso che Tu riemerga ma non per sollazzarci con le Tue INSOSTENIBILI Teorie (di cui non ne sentiamo assolutamente bisogno) ma per ‘stravolgere’ questo organico che in questo momento (per tanti motivi e per diversi colpevoli) ha preso una via in discesa molto pericolosa ……MUOVITI per favore ….