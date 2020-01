Le pagelle de Il Mattino – In difesa la galleria degli orrori

Così titola il quotidiano di Napoli – LA GALLERIA DEGLI ORRORI –

Il gelo del San Paolo non iberna le idee del Napoli. Ma per capire questa partita bisogna entrare nella nuova dimensione in cui sono calati gli azzurri: non sono più una macchina perfetta, sono solo un gruppo di soldatini che cerca di rialzare la testa e la stagione come possono. Nel giudicare questa nuova era bisogna partire da questo aspetto: e allora l’Inter è di un altro pianeta, visto con questi occhi. Farà pure male sentirlo ma è così. Ogni errore del Napoli è come una gocciolina di sangue al cospetto di uno squalo bianco. Conte non dà scampo.

5 MERET



5 HYSAJ



4,5 MANOLAS



4,5 DI LORENZO



5,5 MARIO RUI



6 ALLAN



4,5 FABIAN RUIZ



6,5 ZIELINSKI

6 CALLEJON



5,5 MILIK

6 INSIGNE



sv LOZANO



sv LLORENTE



5,5 GATTUSO



Fonte: Il Mattino