Nei pensieri di Gattuso s’intravede la sagoma di Lobotka

È una partita che lascia un retrogusto amarissimo e anche sensazioni dolorose: però adesso viene il mercato e tra i pensieri sparsi di Gattuso s’intravede la sagoma di Lobotka, quell’uomo che gli serve per cambiare il Napoli e sistemarlo come lui vorrebbe. «Fabian Ruiz fa fatica a coprire il campo, Zielinski deve imparare a riempire la propria zona quando non siamo in possesso. Abbiamo rischiato, perché ci manca lo schermo del vertice basso e loro hanno trovato le imbucate. Fabian nella ripresa ha smesso di muoversi ed è andata meglio». Ma batasse Lobtoka o qualcuno che gli somigli, allora sarebbe semplice: e invece non è così, non è sufficiente pensare che Lobotka possa modificare, d’incanto, una squadra che ha varie lacune. «E infatti, devo pensare anche agli altri problemi che sono emersi in queste tre gare. Il talento, che di certo non manca, non è sufficiente per uscire da questo momento negativo. Potevamo e dovevamo fare meglio…». Fonte: CdS