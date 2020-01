Per Lobotka scattano 48 ore decisive. Post su Instagram

In serata Lokotka ha postato su Instagram una foto della televisione che mandava la partita Napoli-Inter con il richiamo sibillino a Skriniar: «Fratello, lo sai…».

Dev’esserci la buona volontà di entrambi, adesso, del Celta Vigo e del Napoli di riuscire a trovare una soluzione vantaggiosa per entrambe e non è solo una questione di danaro, su quelli ci si accorda sempre, ma di opportunità che spingano a credere in un affare che Stanislav Lobotka sta pilotando a modo suo, come farebbe un regista (ma guarda un po’). I fatti che separano da qualsiasi bizzarra opinione sono lì a raccontar che sia ormai un dettaglio, che le indicazioni sono state chiarissime e che Stanislav Lobotka ha candidamente ammesso di non essere pronto per Celta Vigo-Osasuna, sarebbe stata la sua ultima partita dinnanzi ai propri tifosi: però i pensieri sparpagliati, e da un bel po’, hanno complicato qualsiasi approccio mentale alla sfida e quando si va in campo bisogna esserci con la testa. Lobotka, invece, pensa al Napoli, alla Champions, al doppio appuntamento con il Barcellona, a una città che Hamsik gli ha raccontato nei dettagli e gli ha persino suggerito di scoprire: lui ha già detto sì, non ci sarà neanche da preparare un contratto nel quale sono riportate cifre e condizioni, ma c’è da attendere che quel gap venga eliminato. Fonte: CdS