Ferri corti tra il Napoli e Mertens: sul belga c’è la Roma

La Gazzetta dello Sport parla di veri e propri ferri corti tra Dries Mertens ed il Napoli. L’attaccante azzurro, adesso in Belgio per curare un problema fisico, da qualche giorno, visto il contratto in scadenza, è libero di poter firmare liberamente con un altro club. La rosea scrive di una Roma interessata. Il belga, infatti, piace molto a Fonseca, che lo vedrebbe bene nel suo reparto offensivo, ma le pretese di Mertens non sarebbero consone ai piani giallorossi. La richiesta sarebbe quella di un triennale da quattro milioni a stagione con l’aggiunta di bonus. Affare per questo già in salita, anche perchè, in casa capitolina, vi è un certo Nikola Kalinic che non ha nessuna intenzione di andar via, soprattutto a gennaio. A giungo, invece, chissà…