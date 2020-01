Il Liverpool cambia pelle: da giugno 2020 tocca a Nike!

Nuovo sponsor tecnico per il Liverpool campione d’Europa, a partire dalla stagione 2020/21. Si tratta di Nike ed ad annunciarlo è lo stesso club. “Il Liverpool Football Club è lieto di annunciare Nike, la principale azienda mondiale di calzature e abbigliamento, come fornitore ufficiale del kit dalla stagione 2020-21”. “La partnership pluriennale, che inizia il 1 ° giugno 2020, vedrà la Nike produrre e fornire abbigliamento da gioco, da allenamento e da viaggio del Liverpool FC” prosegue il comunicato. “Come fornitore ufficiale di kit, l’accordo vedrà la Nike equipaggiare le squadre maschili, femminili e dell’Academy, oltre al personale tecnico e alla Liverpool FC Foundation”. Nike verserà circa 30 milioni di sterline all’anno, bonus esclusi – che però sono molto ricchi –, nelle casse del Liverpool, più il 20% dei ricavi sulle vendite nette dei prodotti su licenza. Secondo quanto anticipato lo scorso dicembre da Footy Headlines, inoltre, il Liverpool ha scelto di guadagnare 15 milioni di sterline in meno a stagione – rispetto a New Balance – per varie ragioni: Nike realizzerà prodotti del Liverpool anche attraverso marchi come Jordan o Converse, o in collaborazione con marchi di terze parti; inoltre saranno coinvolti nella commercializzazione anche tre atleti e influencer globali fuori dal mondo del calcio, per esempio LeBron James, Drake o Serena Williams; infine, i prodotti saranno venduti in non meno di 51 paesi online e in circa 6 mila store in tutto il mondo, con licenza di vendita concessa in totale a 13 mila negozi.

gianlucadimarzio.com