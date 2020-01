Lobotka, siamo alla stretta finale: 48 ore per chiudere

Se Lobotka va via, il Celta Vigo ha bisogno di un sostituto. C’è un’idea Nzonzi, in questo momento al Galatasary, e poi altre cose da verificare, ma il Napoli non può più aspettare. Tra oggi e domani è previsto l’incontro decisivo. la condizione economica del Celta è virtuosa, ma al momento ci si preoccupa d’altro con una squadra in notevole difficoltà e che non può rischiare vuoti d’organico. E se Lobotka è una tentazione, quasi un’ossessione, Yannich Carrasco è una meravigliosa speranza, tenuta lì, in attesa di capire cosa possa succedere: il belga vuole tornare in Europa, e presto, sa di doversi abbassare l’ingaggio, ma non è un problema per chi guadagna dieci milioni di euro.

CdS