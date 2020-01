Kumbulla, il Napoli spinge per gennaio, il Verona non molla

Il mercato entra nel vivo e gli occhiazzurri, in casa scaligera, si sono posati già da un po’. Solo che, viste le emergenze della squadra partenopea, manifestatesi anche nella gara di ieri contro l’Inter, il club di De Laurentiis vorrebbe “anticipare i tempi. Come raccolto dalla redazione sportiva di Radio Punto Nuovo, il Verona questa mattina ha incontrato l’entourage di Marash Kumbulla: tema della discussione, la richiesta del Napoli per il cartellino del giovane albanese. La società scaligera, però, continua a respingere le richieste degli azzurri: l’intenzione è quella di trattenere Kumbulla fino al termine della stagione. Gli azzurri continua a mostrare grande interesse per il classe 2000 gialloblù, iscrivendosi al novero delle squadre che lo seguono con forza. In Italia, oltre al Napoli ci sono Juventus, Inter e Roma, ma attenzione anche alle pretendenti che giungono dall’estero.